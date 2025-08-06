Марочко раскрыл жуткие последствия новой атаки дрона ВСУ в ЛНР Марочко сообщил о гибели женщины из-за удара БПЛА ВСУ по Сватово

В городе Сватово Луганской Народной Республики зафиксирован удар украинского беспилотника по гражданскому автомобилю, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, в результате инцидента погиб один человек, двое получили ранения различной степени тяжести.

Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован очередной удар по гражданским. В населенном пункте Сватово около 12:00 украинские боевики нанесли удар при помощи БПЛА (FPV-дрон) по гражданскому автомобилю ВАЗ-2106. В результате один человек погиб (женщина), два пострадало, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новых атаках украинских военных на Шебекино и село Дунайка Грайворонского округа. По его словам, в населенных пунктах зафиксированы разрушения, трое гражданских получили ранения.

Кроме того, в Ростовской области местные жители зафиксировали мощные взрывы, которые, по их данным, произошли после уничтожения украинских БПЛА силами российской ПВО. Соответствующие сообщения появились в соцсетях. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.