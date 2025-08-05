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05 августа 2025 в 22:12

Мирные жители пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области

Гладков: в результате ударов ВСУ пострадали три жителя Белгородской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

В результате ударов Вооруженных сил Украины по территории Белгородской области пострадали три мирных жителя, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков. По его данным, обстрелу подверглись город Шебекино и село Дунайка Грайворонского округа, где зафиксированы разрушения инфраструктуры. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В городе Шебекино в результате обстрела пострадала женщина. С минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями плеча и ноги бойцы самообороны доставили ее в Шебекинскую ЦРБ, — написал губернатор области.

Снаряды разрушили стены частного дома и хозпостройки, повредили окна, кровли и заборы еще в двух домовладениях, добавил Гладков. Также была перебита линия электропередачи, а легковой автомобиль получил осколочные повреждения.

По информации губернатора, в районе села Дунайка беспилотник атаковал автомобиль. Двое мужчин-пассажиров получили ранения и самостоятельно обратились за помощью в Грайворонскую ЦРБ.

Как ранее объявил Гладков, за последние сутки регион подвергся массированным атакам: зафиксированы обстрелы 24 населенных пунктов в девяти районах, выпущено 33 снаряда, а также совершено 42 атаки беспилотников. Российским системам ПВО удалось перехватить 15 дронов, однако один гражданский получил ранения.

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Вячеслав Гладков
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