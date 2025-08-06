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Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 03:27

SHOT сообщил об атаке дронов ВСУ на Ростовскую область

SHOT: в Ростовской области из-за атаки дронов ВСУ зафиксированы взрывы

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT со ссылкой на сообщения очевидцев в социальных сетях сообщил о серии взрывов в Ростовской области после падения сбитых системами противовоздушной обороны беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Канал со слов местных жителей утверждает, что атаке подвергся Тацинский район области. SHOT приводит сообщения очевидцев о характерном гуле беспилотников, который вскоре сменился серией из пяти-семи мощных взрывов.

В период с 20:00 мск до 22:50 мск 5 августа дежурными средствами противовоздушной обороны над тремя регионами страны уничтожено и перехвачено шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила ранее пресс-служба Министерства обороны России. Четыре из них — в небе над Ростовской областью.

До этого оборонное ведомство информировало, что в ночь на 5 августа российские силы ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника. Больше всего дронов сбили над Брянской (13) и Ростовской (7) областями, еще по два БПЛА перехватили над Калужской и Смоленской областями. Атака продолжалась с 22:00 4 августа до 01:40 5 августа.

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