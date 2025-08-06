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Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 07:38

Почти 200 жителей Ростовской области остались без света из-за атаки БПЛА

Слюсарь: в Золотаревке почти 200 человек остались без света из-за атаки дронов

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Почти 200 человек остались без света из-за повреждения линии электропередачи в результате атаки украинских беспилотников в Ростовской области, заявил в своем Telegram-канале врио главы региона Юрий Слюсарь. По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в хуторе Золотаревка.

В хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района из-за повреждения линии электропередачи без электроэнергии остались почти 200 жителей 87 домов, — подчеркнул врио губернатора.

Он отметил, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал. Специалисты в ближайшее время приступят к ремонтно-восстановительным работам, чтобы вернуть в дома ростовчан свет, резюмировал Слюсарь.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на 6 августа сбили над Россией 51 беспилотник ВСУ. 16 дронов удалось уничтожить над территорией Ростовской области, еще 16 — над территорией Брянской области. 12 БПЛА ликвидировано над Крымом, четыре — над Воронежской областью и три — над территорией Орловской области.

До этого стало известно, что в результате ударов ВСУ по территории Белгородской области пострадали три мирных жителя. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, обстрелу подверглись город Шебекино и село Дунайка Грайворонского округа. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ростовская область
Юрий Слюсарь
беспилотники
электричество
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