В Новороссийске объявили тревогу из-за безэкипажных катеров

Власти Новороссийска ввели режим тревоги в прибрежных зонах. Мэр Андрей Кравченко в Telegram призвал всех горожан немедленно покинуть набережные и пляжи из-за угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных сил Украины.

Особое предупреждение касалось жителей домов первой береговой линии. При включении сирен сигнала «Внимание всем» им придется строго соблюдать правила безопасности.

В случае тревоги людям, находящимся дома, следует держаться подальше от окон и укрываться в помещениях без окон или в комнатах, окна которых не выходят на море, — подчеркнул градоначальник.

Для обеспечения безопасности движение транспорта на участке набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской было полностью перекрыто. Прогулки в этой зоне также запрещены.

