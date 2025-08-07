Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Новороссийске объявили тревогу из-за безэкипажных катеров

Кравченко: Новороссийску угрожает атака безэкипажных катеров ВСУ

Власти Новороссийска ввели режим тревоги в прибрежных зонах. Мэр Андрей Кравченко в Telegram призвал всех горожан немедленно покинуть набережные и пляжи из-за угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных сил Украины.

Особое предупреждение касалось жителей домов первой береговой линии. При включении сирен сигнала «Внимание всем» им придется строго соблюдать правила безопасности.

В случае тревоги людям, находящимся дома, следует держаться подальше от окон и укрываться в помещениях без окон или в комнатах, окна которых не выходят на море, — подчеркнул градоначальник.

Для обеспечения безопасности движение транспорта на участке набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской было полностью перекрыто. Прогулки в этой зоне также запрещены.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 июля в результате спецоперации российского спецназа в районе Очакова были захвачены в плен два кадровых британских офицера. Военные из Соединенного Королевства, подполковник Ричард Кэрролл и полковник Эдвард Блейк, координировали применение ракет и беспилотников против ВС РФ и гражданских объектов.

