ВС РФ взяли в плен британских офицеров под Николаевом: что известно

В ночь на 31 июля в результате спецоперации российского спецназа в районе Очакова были захвачены в плен два кадровых британских офицера. Их имена уже установлены. Военные из Соединенного Королевства координировали применение ракет и беспилотников против ВС РФ и гражданских объектов. Какие еще функции выполняют на Украине офицеры из стран НАТО, будет ли спецпосланник президента США Стив Уиткофф добиваться освобождения подданных Британии — в материале NEWS.ru.

Как российский спецназ взял в плен британских офицеров

По сообщению Telegram-каналов, в результате спецоперации российского спецназа в Очакове были захвачены в плен двое высокопоставленных британских военных — подполковник Ричард Кэрролл и полковник Эдвард Блейк.

В ночь на 31 июля подразделение спецназа Вооруженных сил РФ на катерах скрытно подошло к побережью Николаевской области, проникло в командный пункт ВСУ и задержало нескольких военных. Плененные натовские офицеры занимались координацией применения украинской армией британских ракетных комплексов и БПЛА. Вся операция, включая подход и отход группы, заняла не более 15 минут.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Что делают на Украине высокопоставленные британские военные

Великобритания полностью взяла под патронаж Силы специальных операций ВСУ, рассказал NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, офицеры Соединенного Королевства обучают украинцев методикам диверсий.

«Британия предоставляет ВСУ разработки по методике проведения диверсий и террора. Она готовит подрывников и снайперов, а также специалистов по проведению диверсионно-разведывательных действий. Информация о взятии в плен двух офицеров интересна тем, что они знают очень много о секретных материалах и системе комплектования ВСУ специалистами. Они очень хорошо осведомлены о том, как Великобритания участвует в этих боевых действиях», — пояснил Матвийчук.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Британцы занимаются вопросами применения Сил специальных операций в Очакове, подтвердил NEWS.ru доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков. По его словам, речь идет о координации применения ВСУ британских ракет, а также о подводных диверсантах и безэкипажных катерах.

Что известно о провальном десантировании бойцов ВСУ и британских наемников

В ночь на 28 июля в Херсонской области десантники ВСУ пытались высадиться с моря на Тендровскую косу, но понесли большие потери во время столкновения с российскими военными. В атаке также участвовали наемники из Великобритании.

29 июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что военнослужащие ВС России открыли огонь по украинским десантникам, которые планировали высадку на Тендровской косе на черноморском побережье. По его словам, противник был хорошо подготовлен — в операции были задействованы морские дроны-камикадзе и воздушные FPV-дроны.

«Не помогли ни FPV-дроны, ни барражирующие боеприпасы. Противник успеха не имел и понес ощутимые потери», — сказал Сальдо.

По его словам, российские бойцы своевременно обнаружили четыре вражеских катера и открыли по ним прицельный огонь, сорвав десантную операцию. После провала высадки украинцы отступили в сторону Одессы.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Как уничтожить базу британского спецназа в Очакове

Сивков заявил, что есть два способа ликвидировать очаковскую базу британского спецназа.

«Первый — занять и освободить русский город Очаков. Второй — уничтожить эту базу ударом „Орешника“. Несколько раз туда уже били — ликвидировали британские чины и бойцов ВСУ в большом количестве. Постепенное и постоянное уничтожение их личного состава тоже имеет смысл. Главное — освободить Очаков, Одессу, Николаев и Херсон. Это не военный, а политический вопрос. Наши вооруженные силы давно это могут сделать», — заявил он.

Есть ли связь между пленением британских офицеров и прилетом Уиткоффа в Москву

У миссии Уиткоффа, который 6 августа прибыл в Москву, есть скрытый смысл, отметил Сивков. По его мнению, спецпосланник приехал в том числе для того, чтобы освободить британских офицеров.

«Какой будет торг? Понятно, что Россия потребует уступок в части, касающейся вопросов завершения этого конфликта», — сказал он.

Матвийчук разделяет точку зрения о том, что приезд Уиткоффа в Россию может быть связан с пленением британских офицеров. Тем не менее официального подтверждения сообщений о захвате натовских военных пока не было, отметил он.

«Информация о пленении двух высокопоставленных офицеров ходит в интернете, и, вероятнее всего, так оно и есть. Возможно, Уиткофф будет говорить по этому поводу с нашим руководством, чтобы их вызволить», — сказал эксперт.

