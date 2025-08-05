РФ сняла запрет на РСМД. Европа в ужасе: теперь «Орешник» ударит по НАТО?

РФ сняла запрет на РСМД. Европа в ужасе: теперь «Орешник» ударит по НАТО?

Министерство иностранных дел России сообщило, что Москва больше не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). РФ добровольно соблюдала этот мораторий даже после одностороннего выхода США из соглашения в 2019 году. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, снятие ограничений позволит России существенно расширить применение новейшего ракетного комплекса «Орешник». Чем это может обернуться для стран НАТО — в материале NEWS.ru.

Что известно о выходе России из ДРСМД

МИД РФ 4 августа заявил, что условия для сохранения Россией моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности исчезли. Как объяснили в министерстве, к этому привели действия стран Запада по формированию и наращиванию «дестабилизирующих ракетных потенциалов», которые создают угрозу российской безопасности.

В МИД подчеркнули, что такое развитие событий может привести к пагубным последствиям для региональной и глобальной стабильности, в том числе к «опасному подстегиванию напряженности» между ядерными державами. Для ответа на угрозы России требуются «компенсирующие военно-технические меры», которые позволят гарантировать поддержание стратегического баланса, сказано в сообщении.

5 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва больше ничем не ограничена в вопросе размещения РСМД. «Значит, Россия считает себя вправе делать соответствующие шаги в случае необходимости», — подчеркнул он.

ATACMS Фото: U.S. Army/Sgt. Cecil Elliott

Почему Россия вышла из ДРСМД

Договор о размещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был заключен в 1987 году. В его рамках СССР и США обязались не производить и не испытывать баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты радиусом действия от 500 км до 5500 км. Однако в 2018 году США обвинили Россию в нарушении обязательств и в 2019-м покинули договор. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия ДРСМД, но Москва продолжила соблюдать мораторий.

Путин не раз заявлял о готовности России отказаться от ограничений по РСМД, если США начнут развертывание таких вооружений. Тем не менее в июле прошлого года Штаты объявили, что намерены в 2026-м разместить на территории Германии дальнобойное оружие, в том числе гиперзвуковое.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru отметил, что вопрос о снятии моратория на размещение РСМД встал из-за ударов по России дальнобойным оружием, которое Запад поставляет Украине.

«По нам наносятся удары британскими ракетами Storm Shadow, французскими Scalp, американскими ATACMS. Еще не закончена дискуссия о том, будут ли удары немецкими Taurus и станет ли Германия передавать их Украине», — пояснил собеседник.

При этом координатор сил сопротивления на Украине Сергей Лебедев в интервью NEWS.ru заявил, что немецкие ракеты Taurus KEPD 350 уже имеются в распоряжении Киева.

«Это, на секундочку, дальность более 500 км. Возможно, и все 800. Расстояние от Киева до Москвы, если по прямой. А все публичные разговоры, обсуждения и якобы отказы — это разговоры ни о чем. Дымовая завеса. Сначала поставят оружие, а потом объявят о старте поставок. Дела тут опережают слова», — подчеркнул он.

Ракетный комплекс ‭«Искандер» Фото: МО РФ

Какое оружие теперь смогут применять ВС РФ

Отмена моратория на размещение РСМД формирует новую стратегическую реальность, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, противникам РФ теперь придется учитывать изменившиеся условия.

«Заявление МИД России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности — результат антироссийской политики стран НАТО. <…> Ожидайте дальнейших шагов», — отметил политик.

Перенджиев обратил внимание, что отказ России от моратория удачно совпал с выходом новейшего ракетного комплекса «Орешник» с баллистической ракетой средней дальности в серийное производство.

«Выходит, РФ готова применять эту гиперзвуковую ракету, что станет символом окончания наших самоограничений», — предположил собеседник.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что решение Москвы по РСМД позволит РФ при необходимости наносить удары «Орешником» по территории стран НАТО. По его словам, продолжать диалог с государствами — участниками Альянса невозможно: они понимают только силу.

«„Орешник“ несет шесть ядерных боевых блоков индивидуального наведения, каждый по 150 килотонн. Средств перехвата не существует. Поэтому любая назначенная цель будет гарантированно поражена. Мы можем развернуть в позиционных районах мобильные комплексы, которые будут нацелены на соответствующие объекты НАТО в Европе. И при переходе Альянса к боевым действиям, при попытках военно-морской блокады России или захвата Калининградской области по противнику будут нанесены удары „Орешником“», — резюмировал аналитик.

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