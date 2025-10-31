В Кремле напомнили, как ответили на претензии США по ракетному договору

В Кремле напомнили, как ответили на претензии США по ракетному договору Песков: претензии США по ДРСМД были аргументированно отвергнуты Россией

Россия аргументированно доказала необоснованность претензий США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля высказался о прекращении действия соглашения, передает РИА Новости.

Если вы помните эту историю, тогда действительно американская сторона выдвигала претензии, но российская сторона весьма аргументированно все эти претензии разбила, — сказал он.

США вышли из ДРСМД в 2019 году, после чего Россия приостановила свое участие в договоре. 4 августа МИД РФ официально заявил об отказе государства от обязательств по договору.

Ранее Песков отметил, что Кремль не получал от Вашингтона уведомлений о планах провести испытания ядерного оружия. Американский лидер Дональд Трамп до этого поручил Пентагону немедленно начать их, сославшись на действия других ядерных держав.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что испытания ракеты неограниченной дальности «Буревестник» продемонстрировали технологическое отставание Соединенных Штатов в гонке вооружений. По его мнению, Вашингтон постепенно начинает проигрывать не только Москве, но и Пекину.