Wildberries ответил на претензию Aurus о продаже одежды Wildberries не получал претензию Aurus Cashmere о поддельной одежде

Компания Wildberries не получала досудебную претензию от Aurus Cashmere за продажу якобы поддельной одежды под брендом Aurus, сообщает ТАСС. В маркетплейсе указали, что готовы провести дополнительную проверку, если получат официальный документ от правообладателя.

На данный момент мы не получали досудебную претензию от указанной компании. При получении такого документа готовы незамедлительно провести дополнительную проверку по обращению правообладателя, — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что платформа работает как онлайн-витрина, а продавцы подтверждают легальность товаров при принятии оферты. В Wildberries отметили, что всегда оперативно реагируют на обращения, проводят проверки и блокируют товарные карточки при выявлении нарушений.

