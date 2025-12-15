Wildberries купила сеть магазинов косметики

Объединенная компания Wildberries & Russ приобрела парфюмерно-косметическую сеть «Рив Гош», сообщили ТАСС в пресс-службе РВБ. Отмечается, что все необходимые юридические параметры сделки согласованы и вступили в силу.

В ходе реализации стратегического партнерства достигнуто соглашение о приобретении компании «Рив Гош». Ведущий российский ретейлер вошел в состав компании РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ). Все необходимые юридические параметры сделки согласованы и вступили в силу, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подключение «Рив Гош» к платформе Wildberries должно способствовать развитию продаж сразу несколькими каналами коммуникации, существенно увеличить количество представленных косметических брендов онлайн. Кроме того, это позволит сделать косметику доступной для клиентов, проживающих в разных регионах и зарубежных странах, согласно ожиданиям компании.

