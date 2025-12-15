Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 16:06

Wildberries купила сеть магазинов косметики

Wildberries & Russ стала владельцем сети «Рив Гош»

Офис Wildberries Офис Wildberries Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Объединенная компания Wildberries & Russ приобрела парфюмерно-косметическую сеть «Рив Гош», сообщили ТАСС в пресс-службе РВБ. Отмечается, что все необходимые юридические параметры сделки согласованы и вступили в силу.

В ходе реализации стратегического партнерства достигнуто соглашение о приобретении компании «Рив Гош». Ведущий российский ретейлер вошел в состав компании РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ). Все необходимые юридические параметры сделки согласованы и вступили в силу, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подключение «Рив Гош» к платформе Wildberries должно способствовать развитию продаж сразу несколькими каналами коммуникации, существенно увеличить количество представленных косметических брендов онлайн. Кроме того, это позволит сделать косметику доступной для клиентов, проживающих в разных регионах и зарубежных странах, согласно ожиданиям компании.

Ранее в Wildberries сообщили, что компания не получала досудебную претензию от Aurus Cashmere за продажу якобы поддельной одежды под брендом Aurus. Представители маркетплейса указали, что готовы провести дополнительную проверку, если получат официальный документ от правообладателя.

Россия
Wildberries
торговые сети
косметика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Такого ада не встречал»: Плющенко не сдержался после избиения ученицы
Как компании пересматривают стратегии хранения топлива
В «Альтернативе для Германии» раскрыли, как справятся с мигрантами
Шоу «Аватар», внебрачные дети, молодая возлюбленная: как живет Кай Метов
Матерей и одиноких отцов освободили от наказания в виде обязательных работ
Россиянка пожаловалась Путину на детскую площадку прямо у дороги
Путин поздравил красноярцев с открытием филиала НЦ «Россия»
В небе над Подмосковьем заметили «ледяные кристаллы»
В Норвегии обнаружили захоронение эпохи викингов
Собчак призналась в свидании с «молодым и симпатичным» хоккеистом
Бизнесмена осудили за хищение миллионов рублей у Минобороны и отпустили
Камбоджа обвинила Таиланд в применении токсичного газа
Разработчики MAX добавили в сервис важную функцию
В Москве пройдет зимняя фольклорная выставка, посвященная питомцам
Школы Петербурга усилят контроль после нападения девятиклассника на учителя
Врач назвал самые распространенные болезни после Нового года
Модель из Сибири похитили в Мьянме и отправили в центр по продаже органов
В Шереметьево задержали иностранца с китайскими монетами на 700 тыс. рублей
Делавшему из тел девочек кукол маньяку продлили лечение
Чуть не повторили судьбу Усольцевых: как в тайге спасли 13 туристов
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.