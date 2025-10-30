В Кремле не знали о планах Трампа на ядерные испытания

В Кремле не знали о планах Трампа на ядерные испытания Песков: Москва не получала от США уведомлений о ядерных испытаниях

Кремль не получил от Вашингтона уведомлений о планах провести испытания ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Ранее американский лидер Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать их, сославшись на действия «других ядерных держав». Произошло это на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник».

Нет, — ответил он на соответствующий вопрос.

До этого Трамп не стал отвечать на вопрос о ядерных испытаниях. Он сказал журналисту: «Спасибо большое». Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в некоторых странах идет подготовка к ядерным испытаниям. Президент уточнил, что его высказывание необязательно подразумевало США.

Тем временем член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что Трамп обманывает людей, заявляя о преимуществе США над Россией. Он пояснил, что американский лидер заговорил о ядерных испытаниях с целью успокоить внутреннюю ситуацию в стране. По его словам, такие заявления являются попыткой сгладить шок от понимания, что Вашингтон давно перестал быть безусловным лидером в сфере ядерного сдерживания.