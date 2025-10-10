Путин объяснил свое «валдайское» заявление о ядерных испытаниях Путин заявил, что некоторые страны готовятся к ядерным испытаниям

В некоторых странах идет подготовка к ядерным испытаниям, заявил президент РФ Владимир Путин после саммита в Душанбе. Так он прокомментировал свое раннее заявление на «Валдае». Президент уточнил, что его высказывание необязательно подразумевало США, передает пресс-служба Кремля.

Я думаю, что на самом деле, если говорить по-честному, определенная гонка-то идет. <…> Но я не говорил, что в США готовятся, я сказал, что в некоторых странах готовятся к испытанию, — сказал Путин журналистам.

Также в ходе пресс-конференции глава государства заявил, что угрозы ударов по России американскими крылатыми ракетами Tomahawk со стороны президента Украины Владимира Зеленского — это часть не только шантажа, но и «понтажа». По его словам, Россия ответит на эти угрозы усилением системы противовоздушной обороны.

Также президент сообщил, что Россия разрабатывает новое оружие, его испытания идут успешно. Он предположил, что возможность рассказать больше деталей появится в ближайшее время.