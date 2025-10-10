Путин заявил об испытании нового оружия в России

Россия разрабатывает новое оружие, его испытания идут успешно, заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Душанбе. По его словам, оно скоро будет представлено. Глава государства отметил новизну российского вооружения, которое может использоваться на море и в воздухе.

Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новостях, о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно <…> проходит у нас испытания, — сказал Путин.

Ранее американское издание Foreign Affairs сообщило, что российские вооруженные силы провели кардинальную модернизацию, извлекая практические уроки из опыта конфликта на Украине. По информации журнала, Москве удалось незаметно для западных аналитиков создать эффективную систему адаптации, которая затрагивает все уровни армии.

До этого стало известно, что армия России получит партию боевых машин поддержки танков, которые прежде назывались «Терминаторы». Эта техника пользуется большим спросом и отлично зарекомендовала себя в условиях проведения специальной военной операции.