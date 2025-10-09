В США заявили о кардинальном усилении российской армии Foreign Affairs: ВС России усовершенствовались в ходе конфликта на Украине

Российские вооруженные силы провели кардинальную модернизацию, извлекая практические уроки из опыта боевых действий на Украине, сообщает американское издание Foreign Affairs. По данным журнала, Москве удалось незаметно для западных аналитиков создать эффективную систему адаптации, которая затрагивает все уровни армии.

Публикация подчеркивает, что в стране была выстроена комплексная экосистема обучения, интегрирующая оборонные предприятия, научные учреждения и боевые подразделения. Результатом этого процесса стало появление новых тактических наставлений, а также более совершенных видов вооружения, в особенности беспилотных летательных аппаратов.

Армия России превратилась в вооруженные силы, способные как эволюционировать во время этого конфликта, так и готовиться к будущим высокотехнологичным войнам, — констатируют авторы материала.

Эта способность к постоянному развитию рассматривается как ключевой фактор текущих и будущих операций. На этом фоне Украина может столкнуться с возросшими трудностями и риском значительных потерь. Как прогнозирует издание, в ближайшие месяцы ВСУ придется противостоять более быстрым и многочисленным атакам российских беспилотников.

Ранее стало известно, что армия России получит партию боевых машин поддержки танков, которые прежде назывались «Терминаторы». Эта техника пользуется большим спросом и отлично зарекомендовала себя в условиях проведения специальной военной операции.