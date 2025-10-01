Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 20:42

ВС России получат партию «Терминаторов»

Концерн «Уралвагонзавод» отправил российской армии партию БМПТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Концерн «Уралвагонзавод» в преддверии Дня Сухопутных войск России поставил ВС РФ партию боевых машин поддержки танков (БМПТ), которые прежде назывались «Терминаторы», сообщает пресс-служба УВЗ. Там отметили, что данный тип техники отлично зарекомендовал себя в условиях проведения специальной военной операции.

«Уралвагонзавод» выполняет большой заказ на БМПТ: потребность в этой машине высокая. Всегда считалось, что основной ударной силой Сухопутных войск выступают танки. Теперь можно сказать, что к ним добавились и БМПТ, — рассказал гендиректор Александр Потапов.

Кроме того, БМПТ пользуется большим спросом в составах российских войск. Инженеры постоянно улучшают их характеристики с учетом боевого опыта. Например, в моделях этого года усилена динамическая защита. Также все выпускаемые БМПТ оснащены противодронными решетками и комплексами радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» поставил за рубеж 1,3 тыс. танков Т-90 за последние 25 лет. Об этом рассказал заместитель главы «Уралвагонзавода» Дмитрий Калениченко. Он отметил, что речь идет о боевых машинах различных модификаций.

танки
СВО
вооружение
уралвагонзавод
