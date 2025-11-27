«Поработать совместно»: США инициировали переговоры с РФ по «ядерной» теме

США передали России сигнал о готовности обсудить тему ядерных испытаний, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке. Он уточнил, что инициатива исходила не от Москвы, однако она обязана держать в уме любые варианты дальнейшего развития событий. Выступление главы государства опубликовано на Rutube-канале Кремля.

Одно из предложений, которое к нам поступило, это как раз поработать совместно на эту тему, — подчеркнул он.

Путин отметил, что Россия не должна допустить сценария, при котором США возобновят ядерные испытания, а она окажется «в затяжном режиме подготовки». По словам президента, страна обязана быть готовой заранее и не допускать ситуации, когда американская сторона проведет тесты, а ей понадобится «еще полтора года, чтобы раскачаться».

Разумеется, мы должны уже об этом подумать, — добавил он.

Ранее Путин заявил, что в России ожидают спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москве для переговоров. Глава государства отметил, что Уиткофф, предположительно, едет по личному поручению хозяина Белого дома.