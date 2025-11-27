День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 17:29

Путин ответил, ждать ли Уиткоффа на переговорах в Москве

Путин заявил, что Россия ждет Уиткоффа на переговорах в Москве

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Al Drago — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Российская сторона ожидает, что специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трамп Стив Уиткофф прибудет в Москву для переговоров, заявил российский лидер Владимир Путин. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, Уиткофф, предположительно, едет по личному поручению хозяина Белого дома.

Господин Уиткофф едет, судя по всему, в Москву по поручению президента Трампа для того, чтобы вести с нами переговоры, — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что американская сторона учитывает позицию России по украинскому вопросу. Однако стороны определенно нуждаются в серьезном обсуждении конкретных вопросов за столом переговоров.

По словам Путина, Уиткофф защищает позицию главы государства и свою страну. Он констатировал, что диалог с представителем Вашингтона непростой, однако проходит без «ругани и плевков».

При этом Путин напомнил, что распространение записей частных телефонных переговоров представляет собой уголовное преступление. Он подчеркнул, что подобные действия в России подлежат строгому преследованию.

Россия
Владимир Путин
США
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин вспомнил, когда последний раз был на саммите G8
Путин обозначил приоритеты миграционной политики России
Путин рассказал о положении ВС России в Запорожье
Яблочно-сырные канапе: простая и эффектная закуска за 10 минут
Назван новый лидер среди густонаселенных городов мира
Путин назвал причину пробок на границе с Казахстаном
В Европе установили «самозапрет» на признание новых регионов России
Театральный критик назвала лучшего «Щелкунчика» Москвы
Путин раскрыл, что ждет фронт ВСУ
Хинштейн признал проблему с врачами в Курской области
Названо имя нового генерального директора ОЗХО
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем
Возлюбленная Павла Дурова заявила о пополнении в семье
«Но не от Украины»: Путин раскрыл, что нужно России от мирового сообщества
«Серьезный промах»: в Госдуме высказались об «утечке» переговоров РФ и США
Россиянин поплатился за эмодзи воровской звезды
«Голоса разума практически не звучат»: МИД РФ об игнорировании СССР Западом
Наталия Орейро раскрыла способ похудеть после беременности
Рыбка в сливках: готовим филе минтая в духовке — не забудьте лучок
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.