Путин ответил, ждать ли Уиткоффа на переговорах в Москве

Российская сторона ожидает, что специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трамп Стив Уиткофф прибудет в Москву для переговоров, заявил российский лидер Владимир Путин. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, Уиткофф, предположительно, едет по личному поручению хозяина Белого дома.

Господин Уиткофф едет, судя по всему, в Москву по поручению президента Трампа для того, чтобы вести с нами переговоры, — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что американская сторона учитывает позицию России по украинскому вопросу. Однако стороны определенно нуждаются в серьезном обсуждении конкретных вопросов за столом переговоров.

По словам Путина, Уиткофф защищает позицию главы государства и свою страну. Он констатировал, что диалог с представителем Вашингтона непростой, однако проходит без «ругани и плевков».

При этом Путин напомнил, что распространение записей частных телефонных переговоров представляет собой уголовное преступление. Он подчеркнул, что подобные действия в России подлежат строгому преследованию.