Путин заявил, что США считаются с мнением России

Россия видит, что американская сторона учитывает позицию Москвы по украинскому вопросу, заявил президент РФ Владимир Путин на полях саммита ОДКБ в Бишкеке. Как передает пресс-служба Кремля, в ходе пресс-конференции лидер РФ добавил, что стороны определенно нуждаются в серьезном обсуждении конкретных вопросов за столом переговоров.

В целом мы видим, что американская сторона в чем-то учитывает нашу позицию, которая обсуждалась до Анкориджа и после Аляски. Где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи, — заявил глава государства.

Ранее Путин указал на разрыв между боевыми потерями и количеством новых военнослужащих в Вооруженных силах Украины. По его словам, он продолжает увеличиваться, достигнув показателя 15 тыс. человек. Глава российского государства охарактеризовал эту ситуацию как ключевую проблему украинской армии. По данным российского лидера, только за октябрь месячные потери ВСУ превысили 47 тыс. военнослужащих. При этом мобилизационные мероприятия позволили пополнить войска лишь на 16,5 тыс. новобранцев.

Помимо этого, лидер РФ сказал, что города Красноармейск и Димитров полностью блокированы российскими войсками. Путин отметил, что в районе этих населенных пунктов украинская армия теряет наиболее подготовленные и эффективные подразделения.