Путин указал на главную проблему украинской армии

Разрыв между потерями и численностью направляемых в бой подразделений в рядах Вооруженных сил Украины продолжает расти, обратил внимание президент России Владимир Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля. На сегодняшний день разрыв достигает 15 тыс. человек. По мнению главы государства, в этом заключается главная проблема армии противника.

Самая, на мой взгляд, главная проблема для противника заключается в том, что у них растет разрыв между потерями и количеством военнослужащих, которых они в состоянии направлять на линию боевого соприкосновения, — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что только за октябрь армия Украины потеряла более чем 47 тыс. военнослужащих. При этом в рамках насильственной мобилизации пополнение войск составило лишь порядка 16,5 тыс. человек. Еще около 15 тыс. солдат вернули из госпиталей, отметил Путин.

Президент также сообщил, что Красноармейск (украинское название — Покровск) и Димитров (украинское название — Мирноград) полностью окружены ВС РФ. По его словам, ВСУ в районе Красноармейска теряют наиболее боеспособные части.