День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 17:02

Путин указал на главную проблему украинской армии

Путин назвал разрыв между потерями и пополнением главной проблемой ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Разрыв между потерями и численностью направляемых в бой подразделений в рядах Вооруженных сил Украины продолжает расти, обратил внимание президент России Владимир Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля. На сегодняшний день разрыв достигает 15 тыс. человек. По мнению главы государства, в этом заключается главная проблема армии противника.

Самая, на мой взгляд, главная проблема для противника заключается в том, что у них растет разрыв между потерями и количеством военнослужащих, которых они в состоянии направлять на линию боевого соприкосновения, — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что только за октябрь армия Украины потеряла более чем 47 тыс. военнослужащих. При этом в рамках насильственной мобилизации пополнение войск составило лишь порядка 16,5 тыс. человек. Еще около 15 тыс. солдат вернули из госпиталей, отметил Путин.

Президент также сообщил, что Красноармейск (украинское название — Покровск) и Димитров (украинское название — Мирноград) полностью окружены ВС РФ. По его словам, ВСУ в районе Красноармейска теряют наиболее боеспособные части.

Россия
Владимир Путин
Украина
ВСУ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Поработать совместно»: США инициировали переговоры с РФ по «ядерной» теме
Путин вспомнил, когда последний раз был на саммите G8
Путин обозначил приоритеты миграционной политики России
Путин рассказал о положении ВС России в Запорожье
Яблочно-сырные канапе: простая и эффектная закуска за 10 минут
Назван новый лидер среди густонаселенных городов мира
Путин назвал причину пробок на границе с Казахстаном
В Европе установили «самозапрет» на признание новых регионов России
Театральный критик назвала лучшего «Щелкунчика» Москвы
Путин раскрыл, что ждет фронт ВСУ
Хинштейн признал проблему с врачами в Курской области
Названо имя нового генерального директора ОЗХО
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем
Возлюбленная Павла Дурова заявила о пополнении в семье
«Но не от Украины»: Путин раскрыл, что нужно России от мирового сообщества
«Серьезный промах»: в Госдуме высказались об «утечке» переговоров РФ и США
Россиянин поплатился за эмодзи воровской звезды
«Голоса разума практически не звучат»: МИД РФ об игнорировании СССР Западом
Наталия Орейро раскрыла способ похудеть после беременности
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.