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05 августа 2025 в 11:30

В сопротивлении раскрыли, какие ракеты уже прибыли на Украину

Подпольщик Лебедев заявил, что немецкие ракеты Taurus уже на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Страны Европы начали поставлять дальнобойное оружие Украине еще до появления официальных сообщений о том, что такие поставки возможны, рассказал в интервью NEWS.ru координатор сил сопротивления в республике Сергей Лебедев. По его словам, немецкие ракеты Taurus KEPD 350 могут уже находиться в распоряжении Киева.

Это, на секундочку, дальность более 500 км. Возможно, и все 800. Расстояние от Киева до Москвы, если по прямой. А все публичные разговоры, обсуждения и якобы отказы — это разговоры ни о чем. Дымовая завеса. Сначала поставят оружие, а потом объявят о старте поставок. Дела тут опережают слова. На Украине есть немецкие ракеты, не сомневайтесь, — подчеркнул он.

Лебедев добавил, что поставки идут как через порты Одессы, так и по другим маршрутам.

Порт Измаила тоже оружие принимает, более мелкие порты вовсю работают — тот же речной порт Килия, это главный перевалочный пункт из Дуная в Черное море, прямо на границе с Румынией. Все рядом, все близко, — отметил собеседник.

Ранее политолог Андрей Суздальцев заявил, что Германия готовится к войне с Россией. По его словам, в ФРГ хотят наладить процесс сборки Taurus на Украине — в таком случае, по задумке Берлина, ракеты не будут считаться немецкими.

Германия
Украина
Taurus
оружие
Андрей Веселов
А. Веселов
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
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