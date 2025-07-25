Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 12:46

Политолог оценил возможную передачу Берлином ракет Taurus Киеву

Политолог Суздальцев заявил, что Германия готовится к войне с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Германия готовится к войне с Россией, заявил политолог Андрей Суздальцев. По его словам, которые передает «ФедералПресс», немецкие политики полагают, что Москва не ответит на удары Taurus.

Немцы делают вид, что к атаке глубинных районов России Германия не имеет отношения. Они хотят, чтобы Taurus собирались на территории Украины. Будет считаться, что это якобы украинская ракета <…> В Германии уверены, что Россия не отреагирует, — сообщил он.

Он напомнил, что эти ракеты – сложная техника и запускать ее будут, конечно, военнослужащие бундесвера. Поэтому, получается, что это Германия будет обстреливать Россию. Резюмировал политолог.

ракеты
Германия
Россия
политологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Предупреждение жителей Саратова о взрыве дома стало пророческим
Путин утвердил Георгия Михно на пост посла России в Варшаве
«Просто молитесь»: саратовец рассказал о первых секундах после взрыва
«Потери гигантские»: военэксперт оценил оставшиеся силы ВСУ
Стало известно, что будет с ключевой ставкой к лету 2026 года
В США раскритиковали подход Трампа к российско-украинскому конфликту
Губернатор Бусаргин отреагировал на взрыв газа в доме Саратова
Типовые ошибки в строительстве и как их избежать еще на этапе проекта
«Только добровольно»: Песков о ситуации с ушедшим на СВО американцем
Кремль раскрыл позицию России и Китая по новому миропорядку
«Будем ли мы терпеть?»: военэксперт о продолжении СВО до 2034 года
Эксперт по ЖКХ ответил, как избежать трагедий со взрывами газа в домах
В Саратове взрыв раскурочил жилую многоэтажку: фото с места ЧП
Песков раскрыл, как в Кремле относятся к Владимиру Высоцкому
ВСУ ведут артобстрел города-спутника Запорожской АЭС
Песков обозначил позицию России в вопросе палестинского урегулирования
Песков высказался о проектах меморандумов России и Украины
Политолог оценил возможную передачу Берлином ракет Taurus Киеву
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Зеленского
Стало известно, что происходит на месте взрыва газа в Саратове
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.