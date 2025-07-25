Политолог оценил возможную передачу Берлином ракет Taurus Киеву

Германия готовится к войне с Россией, заявил политолог Андрей Суздальцев. По его словам, которые передает «ФедералПресс», немецкие политики полагают, что Москва не ответит на удары Taurus.

Немцы делают вид, что к атаке глубинных районов России Германия не имеет отношения. Они хотят, чтобы Taurus собирались на территории Украины. Будет считаться, что это якобы украинская ракета <…> В Германии уверены, что Россия не отреагирует, — сообщил он.

Он напомнил, что эти ракеты – сложная техника и запускать ее будут, конечно, военнослужащие бундесвера. Поэтому, получается, что это Германия будет обстреливать Россию. Резюмировал политолог.