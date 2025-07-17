В МИД раскрыли, что будет после запуска Taurus по России

В МИД раскрыли, что будет после запуска Taurus по России Захарова заявила, что Россия ответит решительно в случае применения Taurus

В случае применения дальнобойных ракет Taurus против России военные специалисты из Германии будут считаться прямыми участниками планирования и проведения операций ВСУ, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. В ходе брифинга она подчеркнула, что Москва даст на подобные действия решительный ответ.

Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволят применять свое оружие против России, в случае же дальнейшей эскалации конфликта будем отвечать решительно и зеркально, — сказала дипломат.

Ранее военный аналитик Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru высказал предположение о возможном переименовании Украиной немецких ракет Taurus перед их применением против российских целей. Эксперт пояснил, что такие ракеты с дальностью полета до 500 км представляют угрозу даже для ближних подмосковных территорий. Он напомнил, что российская сторона уже предупреждала Германию о потенциальных ударах по производственным мощностям, задействованным в создании этих ракетных систем.

До этого генерал-майор авиации Владимир Попов в комментарии для NEWS.ru отметил, что Украина может получить от ФРГ лишь ограниченную партию крылатых ракет Taurus, поскольку их общий запас в Германии не превышает сотни единиц. Специалист подчеркнул, что эксплуатация таких высокотехнологичных систем требует сложного регулярного обслуживания.