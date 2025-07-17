Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 17:26

В МИД раскрыли, что будет после запуска Taurus по России

Захарова заявила, что Россия ответит решительно в случае применения Taurus

ракета Taurus ракета Taurus Фото: Shutterstock/FOTODOM

В случае применения дальнобойных ракет Taurus против России военные специалисты из Германии будут считаться прямыми участниками планирования и проведения операций ВСУ, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. В ходе брифинга она подчеркнула, что Москва даст на подобные действия решительный ответ.

Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволят применять свое оружие против России, в случае же дальнейшей эскалации конфликта будем отвечать решительно и зеркально, — сказала дипломат.

Ранее военный аналитик Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru высказал предположение о возможном переименовании Украиной немецких ракет Taurus перед их применением против российских целей. Эксперт пояснил, что такие ракеты с дальностью полета до 500 км представляют угрозу даже для ближних подмосковных территорий. Он напомнил, что российская сторона уже предупреждала Германию о потенциальных ударах по производственным мощностям, задействованным в создании этих ракетных систем.

До этого генерал-майор авиации Владимир Попов в комментарии для NEWS.ru отметил, что Украина может получить от ФРГ лишь ограниченную партию крылатых ракет Taurus, поскольку их общий запас в Германии не превышает сотни единиц. Специалист подчеркнул, что эксплуатация таких высокотехнологичных систем требует сложного регулярного обслуживания.

Taurus
МИД РФ
Мария Захарова
Германия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«С ремнем папы»: Лукинский рассказал, как научился шутить
Педиатр назвал регионы с высоким риском заражения холерой
Зумеры начали страдать под Буланову. В чем ее феномен, как выросли гонорары
Зеленский назвал человека, способного «поставить на колени» Путина
Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким режиссера Кары
Инвалидам лечили зубы без наркоза в одном регионе России
В российские магазины едва не завезли пельмени с антибиотиком
Украина скоро получит новые дальнобойные вооружения
Военэксперт ответил, кто был первым в проведении беспилотных штурмов
Медведев раскрыл, что должно измениться во всех КПП на границах России
В МИД России отреагировали на ультиматум Трампа
Россиянам объяснили, каким должен быть качественный сыр с плесенью
На Украине корги пыталась спасти хозяина от мобилизации
Медведев объяснил, какой должна быть миграционная политика в России
«Озверели»: Захарова не сдержалась после слов об убийстве солдат России
В Норвегии подсчитали, сколько времени нужно Путину для победы над Киевом
Юрист напомнила, в какое время можно отпускать детей одних на улицу
Секс-рабство для белых девочек: полиция Британии боится мигрантов-педофилов
На Западе заявили о победе России над инфляцией
На Украине узнали о втором гражданстве экс-министра обороны
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами
Общество

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.