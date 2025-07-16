Украина может изменить название немецких ракет Taurus для нанесения ударов по России, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, это позволит Киеву применять ракеты с дальностью 500 километров, что создает угрозу даже для приграничных регионов Подмосковья.

Немецкие Taurus стреляют где-то на 500 километров и дальше. Это уже расстояние где-то вблизи Подмосковья. Германия сейчас прыть особую проявляет в поставках ракет ВСУ. Украина может назвать их по-другому, какие-нибудь придумают Мыколы или еще что-то, — пояснил Дандыкин.

Он отметил, что Москва ранее предупреждала Берлин о возможных ударах по производственным объектам, где создаются ракеты Taurus. Военэксперт также подчеркнул, что немцы стараются позиционировать себя как надежду всей европейской демократии.

У РФ было заявление, что мы можем ударить по местам, где производятся Taurus. Немцы сейчас позиционируют себя как ведущую армию в Европе и как надежду всей демократии. Они уже были надеждой два раза: в Первую мировую и Вторую мировую. Что получилось мы знаем. И сейчас ни к чему хорошему для Германии это однозначно не приведет, — резюмировал Дандыкин.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что Германия должна приложить все возможные усилия для налаживания диалога с российским руководством и восстановления дипломатических отношений с Москвой. Он отметил, что канцлеру Германии Фридриху Мерцу следует поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.