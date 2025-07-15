Генерал объяснил, почему Украина не получит много ракет Taurus от Германии Генерал Попов: у Германии на вооружении всего около 100 ракет Taurus

Украина получит лишь ограниченное количество крылатых ракет Taurus от Германии, поскольку в ФРГ их не более сотни штук, заявил NEWS.ru генерал-майор авиации Владимир Попов. Он отметил, что эксплуатация таких ракет требует сложного и регулярного обслуживания.

[Украина получит от Герммании ограниченное количество ракет Taurus, так как] их не очень много у немцев. Эта крылатая ракета имеет всего три центра подготовки в ФРГ, там всего три тренажера на всю армию. Этих ракет не более сотни или около сотни. Тем более их надо периодически обслуживать, выполнять регламентные работы. Разговор о Taurus ведет канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже давно, он готов дать их Украине, но пока не дают военные, — пояснил Попов.

Он добавил, что передача Taurus Украине может спровоцировать эскалацию конфликта. По словам генерала, президент РФ Владимир Путин ранее заявлял о готовности нанести ответный удар по Германии в случае применения этих крылатых ракет против России.

Путин как-то заявлял: «Если Taurus появятся на линии соприкосновения, и по нам где-то отработают, а мы точно подтвердим номер и серию именно Taurus, то мы гарантированно ответим по Германии и производителю». Там целая серия заводов будет. Мы знаем зоны хранения и арсеналы, а также базы принятия решений и командные пункты, откуда все это попало на территорию Украины, — резюмировал Попов.

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что Москве известно, где расположены производящие крылатые ракеты Taurus предприятия. По его словам, об этом следует помнить Мерцу.