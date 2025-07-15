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15 июля 2025 в 16:07

Генерал объяснил, почему Украина не получит много ракет Taurus от Германии

Генерал Попов: у Германии на вооружении всего около 100 ракет Taurus

Крылатая ракета Taurus Крылатая ракета Taurus Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Украина получит лишь ограниченное количество крылатых ракет Taurus от Германии, поскольку в ФРГ их не более сотни штук, заявил NEWS.ru генерал-майор авиации Владимир Попов. Он отметил, что эксплуатация таких ракет требует сложного и регулярного обслуживания.

[Украина получит от Герммании ограниченное количество ракет Taurus, так как] их не очень много у немцев. Эта крылатая ракета имеет всего три центра подготовки в ФРГ, там всего три тренажера на всю армию. Этих ракет не более сотни или около сотни. Тем более их надо периодически обслуживать, выполнять регламентные работы. Разговор о Taurus ведет канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже давно, он готов дать их Украине, но пока не дают военные, — пояснил Попов.

Он добавил, что передача Taurus Украине может спровоцировать эскалацию конфликта. По словам генерала, президент РФ Владимир Путин ранее заявлял о готовности нанести ответный удар по Германии в случае применения этих крылатых ракет против России.

Путин как-то заявлял: «Если Taurus появятся на линии соприкосновения, и по нам где-то отработают, а мы точно подтвердим номер и серию именно Taurus, то мы гарантированно ответим по Германии и производителю». Там целая серия заводов будет. Мы знаем зоны хранения и арсеналы, а также базы принятия решений и командные пункты, откуда все это попало на территорию Украины, — резюмировал Попов.

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что Москве известно, где расположены производящие крылатые ракеты Taurus предприятия. По его словам, об этом следует помнить Мерцу.

Фридрих Мерц
Германия
Украина
Taurus
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
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