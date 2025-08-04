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04 августа 2025 в 23:12

«Ожидайте»: Медведев дал оценку снятию моратория на размещение РСМД

Медведев: снятие моратория на размещение РСМД стало новой реальностью

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Отмена моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) формирует новую стратегическую реальность, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети X. По его словам, противникам РФ теперь придется учитывать изменившиеся условия.

Заявление МИД России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности — результат антироссийской политики стран НАТО. Это новая реальность, с которой придется считаться всем нашим оппонентам. Ожидайте дальнейших шагов, — указано в сообщении.

МИД РФ 4 августа объявил о прекращении действия добровольных ограничений по РСМД, сославшись на угрозы безопасности страны. В ведомстве отметили, что западные страны своими действиями создали предпосылки для такого решения. В министерстве упомянули использование американских ракетных систем средней и малой дальности во время учений в Дании, в ходе которых была задействована мобильная пусковая установка стандарта Mk70. Вместе с тем дипломаты напомнили об учениях на Филиппинах, куда был доставлен ракетный комплекс средней дальности «Тифон», а также о тренировке Talisman Sabre 2025, где австралийским расчетом был осуществлен пуск американской ракеты PrSM.

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