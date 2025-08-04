Россия снимает мораторий на развертывание ракет наземного базирования МИД: Россия более не считает себя связанной мораторием по договору РСМД

Россия больше не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, говорится в заявлении МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что причиной тому стало появление американских наземных ракетных систем соответствующей дальности в различных регионах.

МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что РФ более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями, — сказано в сообщении.

В министерстве упомянули использование американских ракетных систем средней и малой дальности во время учений в Дании, в ходе которых была задействована мобильная пусковая установка стандарта Mk70. Вместе с тем дипломаты напомнили об учениях на Филиппинах, куда был доставлен ракетный комплекс средней дальности «Тифон», а также о тренировке Talisman Sabre 2025, где австралийским расчетом был осуществлен пуск американской ракеты PrSM. Все эти шаги в МИД оценили как ведущие к формированию и наращиванию дестабилизации в прилегающих к России регионах.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия может в скором времени отказаться от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности. По его словам, Запад не оценил сдержанность Москвы и она вынуждена реагировать на появление весьма ощутимых угроз.