Песков сделал важное заявление по размещению российских ракет Песков: Россия больше не ограничена в вопросе размещения ракет

Россия имеет полное право на принятие любых соответствующих мер по развертыванию ракет средней и меньшей дальности, передает заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова ТАСС. По его словам, Москва в этом вопросе больше ничем не ограничена.

У России больше нет никаких ограничений на этот счет. Россия больше не считает себя чем-то ограниченной. Россия считает себя вправе в случае необходимости принимать соответствующие меры, делать соответствующие шаги, — высказался пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков отметил, что ядерные субмарины ВМС США пребывают на боевом дежурстве вне зависимости от заявлений политиков. По его словам, этот процесс является постоянным.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что руководство РФ исходит из постулата, согласно которому в ядерном конфликте не может быть победителей. Ввиду этого Москва занимает ответственную позицию в рамках своей ядерной риторики, объяснил Песков.

Также представитель Кремля ответил на заявления американского лидера Дональда Трампа о возможной ядерной войне, сказав, что в настоящий момент нет признаков ядерной эскалации. По его словам, с ядерной риторикой надо проявлять осторожность.