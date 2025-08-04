Песков оценил угрозу ядерной эскалации

В Кремле не считают, что на данный момент можно говорить о ядерной эскалации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавние заявления президента США Дональда Трампа о возможной ядерной войне. Он также добавил, что разговоры о ядерной тематике воспринимаются многими эмоционально, поэтому всем следует соблюдать осторожность в риторике, передает ТАСС.

Мы не считаем, что сейчас речь идет о какой-то эскалации. Понятно, что очень сложные, очень чувствительные субстанции обсуждаются, которые, конечно, многими воспринимаются весьма эмоционально. <...> Россия очень внимательно относится к тематике ядерного нераспространения. И конечно, мы считаем, что все должны быть весьма и весьма аккуратны с ядерной риторикой, — заключил представитель Кремля.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил в соцсети Truth Social, что распорядился отправить две атомные подлодки в ответ на слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Он подчеркнул, что суда находятся в «соответствующих районах». Их точное местоположение он раскрывать не стал.