«В ядерной войне не может быть победителя»: Песков назвал принцип России

Москва исходит из постулата, что в ядерной войне не может быть победителя, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, российская сторона занимает ответственную позицию в контексте ядерной риторики.

В ядерной войне не может быть победителя. Это основной, наверное, постулат, из которого мы исходим, — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился отправить две атомные подлодки в ответ на слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Он подчеркнул, что суда находятся в «соответствующих районах». Их точное местоположение он раскрывать не стал.

По словам Пескова, в руководстве РФ есть и жесткие оценки ситуации, как у Медведева, однако внешнюю политику определяет Владимир Путин как президент. По его словам, подобная риторика встречается в каждой стране.

Как указал политолог-американист Малек Дудаков, Трамп хочет публично надавить на Россию словами о передислокации подводных лодок в «нужные регионы». Эксперт напомнил, что американские суда уже находятся во многих частях мира и иногда передислоцируются.