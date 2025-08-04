Названа истинная цель заявлений Трампа о подводных лодках

Президент США Дональд Трамп хочет публично надавить на Россию словами о передислокации подводных лодок в «нужные регионы», заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он напомнил, что американские суда уже находятся во многих частях мира и иногда передислоцируются.

Заявление Дональда Трампа [о подлодках], на мой взгляд, не стоит недооценивать, но и переоценивать я бы не стал. Американские атомные подводные лодки и так находятся во многих регионах света, и у них есть определенная дежурная передислокация. Нынешнее заявление Трампа можно рассматривать просто как возможность найти дешевый способ оказать публичное давление на Россию, но при этом ничего радикального не делать и никак не менять суть переговорного процесса, — сказал Дудаков.

По его словам, более значимым объявлением стали бы слова главы Белого дома о введении вторичных пошлин или санкций. По словам политолога, президент США пытается смягчить давление своих оппонентов без резких изменений.

Ранее Трамп заявил, что две передислоцированные американские атомные подводные лодки прибыли в «нужный регион». При этом он не стал уточнять конкретное местоположение техники.