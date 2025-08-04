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04 августа 2025 в 07:30

Трамп заявил, что атомные подлодки США прибыли в «нужный регион»

Трамп: передислоцированные атомные подлодки прибыли в нужный регион

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Consolidated News Photos/Global Look Press

Две передислоцированные американские атомные подводные лодки прибыли в «нужный регион», заявил президент США Дональд Трамп. При этом он не стал уточнять конкретное местоположение техники, передает Newsmax.

Я уже делал заявление, и ответ таков: они находятся в том регионе, где им и положено быть, — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что приказал направить две атомные подлодки в ответ на слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Он отметил, что суда расположили на определенных территориях, но не уточнил, где именно.

До этого госсекретарь США Марко Рубио рассудил, что спор между Медведевым и американским лидером не скажется на отношениях Москвы и Вашингтона. Он указал, что зампредседателя Совбеза не участвовал ни в одной встрече российской стороны с действующей администрацией Соединенных Штатов.

Тем временем военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Дональд Трамп мог направить ближе к России подлодки с крылатыми ракетами «Томагавк». Он не исключил, что речь идет о субмаринах классов «Вирджиния», «Лос-Анджелес» и «Огайо». По его словам, два корабля ничего не решат, так как у Вашингтона боевое дежурство несут десятки подобных крейсеров.

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