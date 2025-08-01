В Госдепе США прокомментировали перепалку Трампа и Медведева Рубио: перепалка Трампа и Медведева не скажется на отношениях России и США

Перепалка зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева с американским лидером Дональдом Трампом не скажется на отношениях Москвы и Вашингтона, заявил в эфире Fox News Radio госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, Медведев не участвовал ни в одной из бесед или встреч действующей администрации США с российской стороной.

Я не уверен, что он выражает официальную позицию России <…>. Я не думаю, что это так или иначе повлияет на ситуацию, — сказал Рубио.

Госсекретарь США напомнил, что Медведев был президентом России до 2012 года. После этого на пост вернулся Владимир Путин.

Медведев ранее заявил, что Трампу стоит вспомнить «любимые» фильмы о зомби. Таким образом он сделал отсылку к мемам с участием главы Белого дома, включая кадры из сериала «Ходячие мертвецы», где его сравнивали с зомби.

Медведев также обратил внимание, что его слова вызывают нервную реакцию у Трампа. Он отметил, что угрозы со стороны американского лидера являются лишь подтверждением правильности выбранного Россией пути. По его словам, Москва продолжит идти своей дорогой.

Политолог Сергей Марков заявил, что публичную перепалку между Медведевым и президентом США спровоцировал американский сенатор Линдси Грэм. По его мнению, последний пытается настроить главу Белого дома против Медведева и российского лидера Владимира Путина.