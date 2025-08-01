Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 08:52

В Госдепе США прокомментировали перепалку Трампа и Медведева

Рубио: перепалка Трампа и Медведева не скажется на отношениях России и США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Перепалка зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева с американским лидером Дональдом Трампом не скажется на отношениях Москвы и Вашингтона, заявил в эфире Fox News Radio госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, Медведев не участвовал ни в одной из бесед или встреч действующей администрации США с российской стороной.

Я не уверен, что он выражает официальную позицию России <…>. Я не думаю, что это так или иначе повлияет на ситуацию, — сказал Рубио.

Госсекретарь США напомнил, что Медведев был президентом России до 2012 года. После этого на пост вернулся Владимир Путин.

Медведев ранее заявил, что Трампу стоит вспомнить «любимые» фильмы о зомби. Таким образом он сделал отсылку к мемам с участием главы Белого дома, включая кадры из сериала «Ходячие мертвецы», где его сравнивали с зомби.

Медведев также обратил внимание, что его слова вызывают нервную реакцию у Трампа. Он отметил, что угрозы со стороны американского лидера являются лишь подтверждением правильности выбранного Россией пути. По его словам, Москва продолжит идти своей дорогой.

Политолог Сергей Марков заявил, что публичную перепалку между Медведевым и президентом США спровоцировал американский сенатор Линдси Грэм. По его мнению, последний пытается настроить главу Белого дома против Медведева и российского лидера Владимира Путина.

Дональд Трамп
Дмитрий Медведев
США
Россия
Марко Рубио
перепалка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Камчатку вновь затрясло
В Европе раскрыли выгоду для США от украинского конфликта
В Турции умерла 131-летняя долгожительница
Шаурма с гашишем обернулась для москвички уголовной ответственностью
ФСБ показала задержание собиравшего данные в Севастополе агента ВСУ
Чиновника из Минобороны Украины задержали за хищение средств
Водитель ВАЗа на полном ходу сбил ребенка на «зебре» в ЯНАО
Морские хищники отбирают добычу у жителей Сахалина
Россиянин «сливал» ВСУ военные данные и будет наказан
ВСУ ударили по торговому павильону с людьми
Стало известно расстояние от позиций ВС России до Константиновки
Грузовой автомобиль попал в крупное ДТП в Москве
В Белгородской области опробуют новый механизм оповещения об атаках дронов
Трамп подписал указ против Евросоюза и более 60 стран
Вскрылась правда о сфабрикованном против Трампа «сговоре с Россией»
В Европе ответили на слова Зеленского после потери Часова Яра
Синоптик подвел метеорологические итоги июля для Москвы
В Роскосмосе назвали сроки вывода МКС с орбиты
Юрист назвал возможно новый рычаг давления на Кехмана со стороны следствия
Бостонская катастрофа 1919 года: когда город залило патокой
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.