Медведев метко подколол Трампа зомби-мемами с ним в главной роли Медведев напомнил Трампу о зомби-мемах после совета следить за своими словами

Президенту США Дональду Трампу стоит вспомнить «любимые» фильмы о зомби, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Таким образом он сделал отсылку к мемам с участием главы Белого дома, включая кадры из сериала «Ходячие мертвецы», где его сравнивают с зомби.

Пусть вспомнит свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов», а также то, как может быть опасна несуществующая в природе «мертвая рука», — отметил Медведев.

В западном сегменте интернета популярны мемы с Трампом в образе зомби. Обычно его лицо вставляют в кадры из «Ходячих мертвецов», таким образом высмеивая агрессивное поведение президента.

Под «мертвой рукой» замглавы СБ имел в виду советскую автоматическую систему ядерного ответного удара «Периметр». На Западе она известна как Dead Hand.

Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что Медведев якобы вступает на очень опасную территорию. Американский президент призвал передать зампреду Совбеза «следить за своими словами».

Медведев до этого заявил, что политика Трампа направлена на дестабилизацию Европейского союза. По его словам, американский лидер активно продавливает экономические интересы США.