Песков раскрыл, как заявления Медведева отражаются на внешней политике Песков после заявлений Медведева напомнил, что внешнюю политику определяет Путин

В руководстве РФ есть и жесткие оценки ситуации, как у зампредседателя Совбеза страны Дмитрия Медведева, однако внешнюю политику определяет Владимир Путин как президент России, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, жесткая риторика встречается в каждом государстве.

В каждой стране члены руководства страны имеют разные рабочие точки зрения на происходящие события и имеют разный настрой. Есть люди, весьма и весьма жестко настроенные и в Соединенных Штатах Америки, и в европейских странах. Так бывает всегда, — отметил он.

До этого госсекретарь США Марко Рубио рассудил, что спор между Медведевым и американским лидером Дональдом Трампом не скажется на отношениях Москвы и Вашингтона. Он указал, что зампредседателя Совбеза не участвовал ни в одной встрече российской стороны с действующей администрацией Соединенных Штатов.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил мнение, что Трамп болезненно отреагировал на замечания Медведева, поскольку осознает ошибочность своей политики. По его словам, американский лидер понимает, что его действия дают обратный эффект — вместо решения проблем создаются новые.