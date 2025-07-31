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31 июля 2025 в 10:23

В Госдуме объяснили, почему Трамп обиделся на Медведева

Депутат Вассерман: Трамп обиделся на Медведева из-за осознания своих ошибок

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/dpa/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп болезненно отреагировал на замечания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, поскольку осознает ошибочность своей политики, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, американский лидер понимает, что его действия дают обратный эффект — вместо решения проблем создаются новые. Парламентарий подчеркнул, что, хотя Трамп стремится возродить промышленность США, его методы несут серьезные угрозы.

Трамп сам чувствует, что происходит то, чего он не хочет. Он создает больше проблем, чем решает. У него единственная цель — восстановить промышленность США. У него единственное средство — таможенные пошлины на ввоз всей иностранной продукции, чтобы она внутри страны стала дороже, восстанавливая собственное производство. Но он забыл о побочном эффекте — чем больше экономических связей между странами, тем ниже вероятность военного конфликта. Разрушая экономические связи, Трамп повышает вероятность войны. Поэтому Трамп очень обиделся, когда ему указали на эту проблему, — пояснил Вассерман.

Медведев ранее заявил, что Трампу стоит вспомнить «любимые» фильмы о зомби. Таким образом он сделал отсылку к мемам с участием главы Белого дома, включая кадры из сериала «Ходячие мертвецы», где его сравнивали с зомби.

Ранее Медведев также обратил внимание, что его слова вызывают нервную реакцию у Трампа. Он отметил, что угрозы со стороны американского лидера являются лишь подтверждением правильности выбранного Россией пути. По его словам, Москва продолжит идти своей дорогой.

Дональд Трамп
Анатолий Вассерман
США
Дмитрий Медведев
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
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