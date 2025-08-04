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04 августа 2025 в 12:33

«Очевидно»: Песков о дежурстве ядерных подлодок США

Песков: ядерные подлодки США находятся на дежурстве и без заявлений политиков

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Американские ядерные подлодки несут боевое дежурство вне зависимости от заявлений политиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые приводит ТАСС, это постоянный процесс.

В данном случае очевидно, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс, — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы государства так прокомментировал заочную дискуссию президента США Дональда Трампа и зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева в соцсетях. Американский лидер подтверждал готовность Вашингтона использовать ядерное оружие. Так Трамп объяснил свой приказ отправить подлодки в ответ на конфликт с Медведевым.

Ранее Песков заявил, что в руководстве России есть и жесткие оценки ситуации, как это делает Медведев, но внешнюю политику определяет Владимир Путин как президент страны. Представитель Кремля указал, что жесткая риторика встречается в каждом государстве по аналогии с разными рабочими точками зрения на происходящие события.

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