Трамп в ярости, а русские смеются: подлодки США идут к РФ, чего ждать

Трамп в ярости, а русские смеются: подлодки США идут к РФ, чего ждать

После диалога президента США Дональда Трампа с заместителем председателя Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым американский лидер заявил, что готов к ядерной войне и якобы направил две атомные подлодки «поближе к России». Следует отнестись к действиям главы Штатов как к анекдоту или он настроен решительно — в материале NEWS.ru.

Что известно о подлодках США, направленных Трампом «ближе к России»

1 августа Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что приказал направить две атомные подлодки в ответ на заявления Медведева. По его словам, субмарины откомандированы в определенные районы, но глава США не сказал, куда именно, так как это секретная информация.

«В связи с заявлениями Медведева, который в настоящее время является заместителем председателя Совета Безопасности РФ, я распорядился разместить две атомные подводные лодки в соответствующих районах», — написал американский лидер.

Позже в беседе с журналистами он уточнил, что подлодки находятся «ближе к России». По словам Трампа, он готов к ядерной войне с РФ. «Медведев заговорил о ядерном оружии, а когда речь заходит об этом, мы должны быть готовы. И мы полностью готовы», — сказал он.

Комментируя NEWS.ru эти заявления, военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что Трамп мог направить подлодки с крылатыми ракетами «Томагавк».

«Скорее всего, это многоцелевые подлодки с крылатыми ракетами „Томагавк“ с дальностью полета до 2500 км, которые способны нести тактический ядерный заряд. Это классы подлодок „Вирджиния“, „Лос-Анджелес“ или переделанная под крылатые ракеты „Огайо“», — пояснил Дандыкин.

По его мнению, президент США мог направить подлодки в Арктику, Средиземное море или на Дальний Восток.

Стоит ли воспринимать заявление Трампа всерьез

Военный блогер Юрий Подоляка считает, что заявление о решении послать субмарины «ближе к России» может быть популистским выпадом Трампа. По мнению эксперта, американские стратегические подлодки уже могли находиться в океане в состоянии боевой готовности.

«Раньше это никого особо не волновало. Стоило Трампу <...> заявить, что „лодки вышли“, и это стало „мировой сенсацией“», — заметил эксперт.

Политолог Малек Дудаков согласен с точкой зрения Подоляки. По его мнению, американские атомные подлодки и так находятся во многих регионах мира и у них есть определенная дежурная передислокация.

Вертолёт MH-60R Seahawk, приписанный к «Уайлдкэтс» 23-й вертолётной морской боевой эскадрильи, доставляет грузы на баллистическую ракетную подводную лодку USS Nevada Фото: US Navy/Global Look Press

«Нынешнее заявление Трампа можно рассматривать просто как возможность найти дешевый способ оказать некое публичное давление на Россию, но при этом ничего радикального не делать. То есть, например, если бы Трамп сейчас объявил о введении тех же самых вторичных пошлин или вторичных санкций, это была бы, наверное, более значимая мера, чем такие заявления о том, что какие-то якобы подводные лодки будут куда-то передислоцироваться», — пояснил собеседник NEWS.ru.

По его мнению, для Трампа это возможность показать, что он может пойти на такие шаги и проводить «ястребиную внешнюю политику», но при этом в реальности «ничего не менять и не делать».

Могли ли подлодки США действительно подойти к РФ

Многие восприняли резонансное заявление президента Америки как шутку, однако источники в спецслужбах предупреждают: Трамп не пошутил.

«Россия зафиксировала резкое приближение атомных подлодок США к морским границам. <…> Данные радиоразведки и гидроакустического мониторинга указывают, что минимум две из 15 развернутых возле Японии субмарин класса „Вирджиния“ резко сократили дистанцию с Тихоокеанского направления», — сообщил Telegram-канал «Разведчик».

Эксперты полагают, что не стоит считать поводом для беспокойства переброску АПЛ США ближе к России в военном плане: российская система берегового наблюдения «Гармония» и космическая разведка успешно фиксируют чужие подлодки.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев напомнил случай, когда Швеция еще задолго до специальной военной операции искала российскую подводную лодку, но так и не нашла.

Быстроходная ударная подводная лодка USS Key West (SSN 722) Фото: US Navy/Global Look Press

«Трамп хочет, чтобы мы в панике искали американские подводные лодки. Но Москва шум не поднимает, а, наоборот, тихо осуществляет свою стратегию, чтобы в случае чего нанести ответный удар. Мы не участвуем в информационно-психологической игре Вашингтона, а просто обеспечиваем собственную безопасность», — подчеркнул политолог в беседе с NEWS.ru.

Что стало причиной конфликта Трампа и Медведева

Медведев обратился к Трампу в соцсети X, заявившему о новых сроках для перемирия на Украине. Он отметил, что, ставя ультиматумы РФ, президент США ведет ситуацию к войне. После этого Трамп резко высказался в адрес Медведева, назвав его «президентом-неудачником» и предупредив, что тот «заходит на очень опасную территорию». Замглавы Совбеза в ответ предложил вспомнить главе Штатов, как опасна «мертвая рука», видимо, имея в виду советскую автоматическую систему ядерного ответного удара «Периметр». На Западе она известна как Dead Hand.

По мнению Перенджиева, слова Медведева — это просто ответ на агрессивные заявления со стороны коллективного Запада, в том числе самого Трампа. Он показывает, что Россия может зеркально ответить на жесткие высказывания западных политиков.

«В следующий раз они будут думать, прежде чем делать агрессивные заявления. Но третья мировая не сможет начаться из-за этой ситуации. В США выстроена система власти, где у президента нет полномочий править единолично. Особенно это было видно в первый его срок, когда Трампу в принятии внешнеполитических решений активно препятствовал конгресс. А сейчас его курс, в общем, устраивает большую часть истеблишмента», — заключил политолог.

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