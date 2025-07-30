Позор Трампа: его «ультиматум Путину» насмешил весь мир — вот в чем просчет

Президент США Дональд Трамп назвал «позором» отсутствие ответа на его «ультиматум» Москве, имея в виду сокращение временных рамок для урегулирования конфликта на Украине. Если прогресса в переговорах не будет, глава Штатов пообещал ввести пошлины, притом что они, по его же мнению, вряд ли повлияют на позицию России. Какого ответа ждет Трамп, следует ли всерьез воспринимать его «ультиматумы» и стоит ли РФ опасаться введения новых санкций — в материале NEWS.ru.

Чей ответ так нужен Трампу

Трамп заявил, что разочарован отсутствием реакции со стороны Кремля на свой ультиматум. По его словам, он не получил ответа президента России Владимира Путина на новые временные рамки для урегулирования украинского кризиса, которые он неожиданно сократил с пятидесяти.

29 июля Трамп заявил журналистам, что есть 10 дней, чтобы достичь соглашения по прекращению огня на Украине. Если переговоры не состоятся, президент США пообещал ввести вторичные пошлины против покупателей российской нефти, которые, по его же мнению, вряд ли повлияют на Россию. Он также упомянул иные меры, но не стал уточнять, какие именно.

Как следует воспринимать «ультиматум» Трампа

Политолог Малек Дудаков считает, что Трамп может снова изменить свое решение по России. По его мнению, не нужно буквально воспринимать все, что говорит президент США.

«У Трампа, как известно, семь пятниц на неделе, и повестка постоянно меняется. Вчера было 50 дней, сегодня — 10–12, завтра будет 90 или 100. Учитывая, что по многим другим вопросам у Трампа постоянно сроки сдвигаются вправо, я не удивлюсь, если именно это мы увидим сейчас и в рамках угроз ввести вторичные тарифы против стран, закупающих российскую нефть. Тем более нужно понимать, что у Трампа это все идет на фоне довольно сложных торговых переговоров и с Китаем, и с Индией», — рассказал эксперт NEWS.ru.

По его мнению, сейчас это была попытка оказать давление не только на Москву, но и на Пекин. То есть эта спешка Трампа могла быть связана с торговыми переговорами с Китаем, но это, отметил американист, не помогло усилить переговорную позицию Соединенных Штатов.

Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Почему Трамп так ждет ответа Путина

Трамп так нетерпелив из-за обещания остановить украинский кризис, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По мнению депутата, для американского лидера важно сдержать предвыборное обещание.

«Потому что мы помним, что еще во время избирательной кампании Трамп заявлял, что он в течение одного дня остановит эту войну, в течение одного месяца остановит эту войну. Но для нас главное — это искоренить те причины, которые привели к конфликту. К созданию этих причин причастны в том числе и США, так же, как и их партнеры по НАТО. Сегодня он уже заявляет, что во время своего правления остановил четыре военных конфликта. И этот конфликт для него один из главных, который он пытается остановить», — сказал парламентарий NEWS.ru.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян предположил, что Трамп на самом деле ждет любого ответа Путина, который покажет, что российский президент обратил на него внимание. По мнению эксперта, сейчас для Трампа главное — не столько добиться согласия России на этот ультиматум, сколько начала диалога о нем.

«Но Москва прекрасно понимает, что согласие на начало диалога будет восприниматься как готовность идти на уступки. Она молчит, и абсолютно правильно делает — предлагает Трампу самому разбираться с тем, что он сейчас натворил, и самому отвечать за те имиджевые последствия для него, которые повлечет за собой молчание Кремля. Потому он и бесится», — пояснил Мирзаян NEWS.ru.

По его словам, ответ Путина «будет дан на поле боя». «Или в том случае, если Трамп выставит другие инициативы неультимативного характера. Тогда Путин будет готов отвечать и дискутировать. Но Москва показывает, что разговор в формате ультиматума она не приемлет», — добавил политолог.

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Стоит ли России опасаться новых американских мер

По мнению Дудакова, тарифы США против партнеров РФ не повлияют на ее позицию, потому что всем очевидно: если Трамп их и введет, они не окажут существенного эффекта.

«США сделают огромное количество исключений для разных стран и огромное количество исключений для разных категорий товаров. Смысл в том, что в конечном счете наши экспортеры подстроятся под новые реалии и никакого падения экспорта из России не случится. Хотя поначалу, наверное, определенные проблемы возникнуть могут», — сказал аналитик.

Он назвал это элементом публичной риторики Трампа, попыткой оказать давление на всех своих контрагентов — и Китай, и Россию, и другие государства. Однако, на его взгляд, президенту США это не сильно поможет и в конечном счете ему придется сдавать назад, как это уже неоднократно происходило за последние несколько месяцев.

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