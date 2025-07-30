Русофоб из США Грэм терпит фиаско. Американцы взяли пример с РФ и топят его

Скандально знаменитый своими высказываниями о русских и о России, один из главных «ястребов» в сенате США Линдси Грэм стремительно теряет поддержку избирателей. 57% республиканцев в Южной Каролине не желают его переизбрания на новый срок. У политика возникла серьезная конкуренция на праймериз в лице местного бизнесмена Марка Линча. Что известно о Линдси Грэме, его самых скандальных заявлениях и насколько он влиятелен — в материале NEWS.ru.

Что известно о Грэме

Политолог-американист Малек Дудаков написал в своем Telegram-канале, что у одного из «самых ярых милитаристов» в сенате Грэма дела обстоят все хуже. «Первым Грэму бросил вызов местный бизнесмен Марк Линч, за последнего с ходу готовы проголосовать треть республиканских избирателей. А теперь у Грэма появился и новый оппонент — один из авторов „Проекта-2025“ Пол Дэнс. Он тоже апеллирует к MAGA-электорату Трампа и стремится помочь ему общими усилиями выкинуть Грэма из сената», — говорится в сообщении.

Политолог Борис Межуев пояснил NEWS.ru, что Грэм значим как символический наследник дела сенатора Джона Маккейна, который был противником Трампа. «Линдси же, несмотря на участие в чисто антироссийских инициативах, стал очень близким человеком к американскому президенту. Он объединяет под крылом Трампа республиканских „ястребов“. Разумеется, Грэм явно связан с Пентагоном. Он фактически выступает лоббистом данной организации, чем и вызвана его резкая антироссийская позиция», — сказал Межуев.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров считает, что Грэм обслуживает нынешние киевские власти. «За финансовое вознаграждение Грэм лоббирует интересы Украины. В США он считается главным лоббистом Киева. Поэтому его заявления звучат в унисон со словами украинских политиков. Он, конечно, иногда приходит в состояние адекватности. Это происходит во время скандалов на Украине, от которых он пытается дистанцироваться. Однако Грэм все равно остается лоббистом Киева», — сказал экс-парламентарий NEWS.ru.

Линдси Грэм Фото: Lenin Nolly/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Что Линдси Грэм говорил о России

После встречи Грэма с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 мая 2023 года в Сети появилась запись разговора, на которой сенатор говорил, что «смерти россиян на Украине стали самым удачным вложением Соединенных Штатов». Это вызвало бурную критику как в РФ, так и в других странах.

Позже выяснилось, что на самом деле Грэм не произносил такой фразы. Слова о «лучшей инвестиции» Соединенных Штатов и о «смерти русских» были произнесены политиком в разное время, независимо друг от друга.

Как в РФ отреагировали на слова Грэма

В России слова Грэма вызвали шквал критики. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала сенатора самому все подробно разъяснить. «И вот только тогда мы все узнаем, что же произошло там на самом деле. Считает ли он так, как сказал, или это была постановка киевского режима», — сказала Захарова.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после высказываний Грэма. МВД РФ объявило сенатора в розыск.

Мария Захарова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что сказал о Грэме Медведев

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дал жесткий ответ Грэму относительно сроков завершения переговорного процесса по Украине. Политик заявил, что они будут определяться исключительно достижением целей российской спецоперации, а не приказами американского лидера Дональда Трампа.

«Не вам и не Трампу диктовать, когда „садиться за стол переговоров“. Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работайте ради Америки прежде всего, дедули», — отметил Медведев.

Почему не стоит преуменьшать роль Грэма во власти США

По мнению Межуева, сегодняшнюю роль Грэма во власти США не стоит преуменьшать. Однако эксперт не считает сенатора уникальным.

«Так, в США есть, например, конгрессмен Майкл Маккол, председатель комитета палаты представителей по иностранным делам. У него схожие позиции с Грэмом. Но сам Грэм, сенатор от Южной Каролины, символизирует последовательность и преемственность „ястребиного“ курса Республиканской партии, — объяснил собеседник. — И если бы он не был близок к Трампу, он бы не имел своей уникальной черты. Грэм неоднократно избирался в сенат от Южной Каролины. Поддержка Трампа довольно важная вещь для его прохождения в этот законодательный орган. Поэтому, как бы избиратели к нему ни относились, я не думаю, что у них есть какое-то основание выбрать нового сенатора. Особенно если Трамп поддержит его законопроект относительно России — тогда его положение станет еще более устойчивым».

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