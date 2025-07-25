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25 июля 2025 в 19:43

Американист назвал истинную причину скандала Маска и Трампа

Американист Мирзаян: идеалисту Маску не нравятся решения реалиста Трампа

Илон Маск и Дональд Трамп Илон Маск и Дональд Трамп Фото: Molly Riley/Global Look Press/Global Look Press

Конфликт, который разгорелся между президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском, могли спровоцировать различия в их характерах, сказал в беседе с NEWS.ru политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. По его словам, Маск — идеалист, а Трамп — реалист.

Трамп, по всей видимости, обещал Маску вместе с ним устроить революцию. Но, оказавшись у власти, был вынужден учесть целый ряд ограничений, которые эта власть накладывает. Президент США пытается договориться с политическими оппонентами, что Маску категорически не нравится, — пояснил собеседник.

Мирзаян считает, что разногласия между президентом и бизнесменом вполне реальны и вряд ли являются инсценировкой.

Если конфликт и был срежиссирован, то, скорее всего, чтобы нажиться на падении акций Tesla или вывести на свет политических противников Трампа, — добавил американист.

Ранее стало известно, что Маск после своего публичного конфликта Дональдом Трампом сменил номер телефона. Об этом заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон, который пытался до него дозвониться, но не смог.

Политик признался, что хотел помирить Трампа и Маска. По его словам, он пытался связаться с бизнесменом после ссоры. При этом президент США «также был не против» этого.

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