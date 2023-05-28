Американский сенатор назвал смерть россиян «лучшим вложением» США Сенатор Грэм в беседе с Зеленским назвал смерть россиян «самой удачной» тратой денег США

Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский сенатор Линдси Грэм заявил в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским, что россияне умирают и это «самая удачная трата денег американскими властями», передает РИА Новости. Законодатель добавил, что США продолжат поддерживать Украину. Украинский лидер в свою очередь поблагодарил Грэма за вклад в укрепление обороноспособности ВСУ.

Русские умирают <...>. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно, — сказал Грэм.

В прошлом году законодатель призвал к убийству российского лидера Владимира Путина, а также отдать Киеву любое оружие, которое необходимо ВСУ.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл назвал абсурдной позицию Пентагона о том, что Артемовск не имел стратегической ценности для ВСУ. Публицист возмутился тем, что если это действительно так, то нет смысла посылать Украине сотни миллиардов долларов военной помощи. Подписчики журналиста пошутили, что Украине нужно отдать Флориду, так как, руководствуясь логикой американских военных, она не имеет стратегического значения.

Ночью 25 мая советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ начали контрнаступление. По его словам, в настоящее время проводится ряд отдельных военных операций. Подоляк акцентировал внимание на том, что Киев намерен применять полученное западное вооружение только для ведения военных действий на территориях, которые Украина считает своими.