Украина начала контрнаступление Офис президента Украины: ВСУ начали проводить отдельные операции в рамках контрнаступления

Фото: МО Украины

Украинская армия начала контрнаступление против российских вооруженных сил, заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в беседе с итальянским телеканалом Rai 1. По его словам, в настоящее время проводятся ряд отдельных военных операций.

Контрнаступление идет уже несколько дней, эта война растянута на 1,5 тысячи километров вдоль границы, но отдельные операции уже начаты, — заявил он.

Подоляк акцентировал внимание на том, что Киев планирует применять полученное от западных стран вооружение только для ведения военных действий на территориях, которые Украина считает своими. Он также обратился к союзникам с просьбой предоставить Украине истребители F-16, подчеркнув, что украинские Вооруженные силы испытывают потребность в боевой авиации для контроля воздушного пространства.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США при выделении новой военной помощи Киеву хотят гарантировать, что у Украины будет все необходимое для начала возможного контрнаступления. По его словам, для этого Киеву будут переданы различные вооружения, техника и боеприпасы.

До этого руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в Запорожской области приняли меры по снижению шансов ВСУ на успешное контрнаступление. По его словам, российские войска с помощью дронов и артиллерии наносят комплексные удары по позициям украинских войск.