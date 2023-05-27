В США указали на абсурдность решений Пентагона по Украине Журналист Хинкл назвал абсурдной позицию США о не имеющем ценности для ВСУ Артемовске

Фото: Brittany Chase - USAF / Consolidated News Photos / Global Look Press

Американский журналист Джексон Хинкл на своей странице в Twitter назвал абсурдной позицию Пентагона о том, что Артемовск не имел стратегической ценности для ВСУ. Публицист возмутился тем, что, если это действительно так, то нет смысла посылать Украине сотни миллиардов долларов военной помощи.

Если каждый регион Украины, занятый Россией, «практически не имеет стратегической ценности», зачем мы посылаем Украине сотни миллиардов долларов на отвоевывание этих территорий? — написал Хинкл.

Подписчики журналиста пошутили, что Украине нужно отдать Флориду, так как, руководствуясь логикой американских военных, она не имеет стратегического значения.

Ранее конгрессмены Джо Уолсон, Стив Коэн и Виктория Спартц обратились с призывом к президенту США Джо Байдену передать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. В своем письме законодатели подчеркнули, что не стоит дожидаться кампании по давлению для отправки необходимого Киеву вооружения. По их словам, ракеты позволят ВСУ отодвинуть от линии фронта российские подразделения.

Ночью 25 мая советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ начали контрнаступление. По его словам, в настоящее время проводится ряд отдельных военных операций. Подоляк акцентировал внимание на том, что Киев намерен применять полученное западное вооружение только для ведения военных действий на территориях, которые Украина считает своими.