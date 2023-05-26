В США призвали Байдена передать Киеву ракеты ATACMS Конгресс США: не стоит дожидаться кампании по давлению для передачи Киеву ракет ATACMS

Фото: Министерство обороны США

MGM-140 ATACMS

Конгрессмены Джо Уолсон, Стив Коэн и Виктория Спартц обратились с призывом к президенту США Джо Байдену передать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, пишет Foreign Policy. В своем письме законодатели подчеркнули, что не стоит дожидаться кампании по давлению для отправки необходимого Киеву вооружения. По их словам, ракеты позволят ВСУ отодвинуть от линии фронта российские подразделения.

Почти что каждая система вооружений, запрошенная Украиной, была доставлена после интенсивного давления. Не стоит дожидаться очередной кампании по давлению, чтобы отправить ATACMS, — сказано в обращении конгрессменов.

Политики добавили, что поставки ATACMS также усложнят возможность снабжения военных подразделений ВС РФ.

Экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль ранее заявил, что контрнаступление ВСУ станет крупнейшим сражением в Европе со времен Второй мировой войны. По его мнению, битва может продлиться долго, в ней могут погибнуть по 30-40 тысяч человек с каждой стороны.

Ранее сообщалось, что украинские военные 25 мая нанесли около 200 ударов по территории Белгородской области. В селе Козинка Грайворонского округа было зафиксировано 132 прилета со стороны Украины. Также под обстрел попали сам город Грайворон и село Глотово.