ВСУ около 200 раз за сутки обстреляли Белгородскую область Гладков сообщил, что ВСУ за сутки около 200 раз обстреляли Белгородскую область

Фото: t.me/vvgladkov

Украинские военные 25 мая нанесли около 200 ударов по территории Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в одном лишь селе Козинка Грайворонского округа было зафиксировано 132 прилета со стороны Украины. Кроме этого, под обстрел попали сам город Грайворон и село Глотово.

Грайворонский округ был под многочисленными минометными и артиллерийскими обстрелами. Из миномета и артиллерии обстреливали село Козинка — всего зафиксировано 132 прилета, есть попадания по пограничному пункту пропуска и есть разрушение дорог и тротуаров. По Грайворону было выпущено три снаряда, <...> в селе Глотово зафиксирован прилет шести снарядов. <...> Также округ атаковали с помощью беспилотников и ракет, сбиты один БПЛА и две ракеты, — написал Гладков.

Он отметил, что в результате обстрелов Грайворонского округа был полностью уничтожен жилой дом, а также повреждены 10 зданий и автомобиль.

Помимо этого, в результате украинских атак на Белгородскую область были повреждены пять домовладений, а также погиб домашний скот. Нападения были зафиксированы в Белгородском, Волоконовском, Краснояружском районе, а также в Грайворонском и Шебекинском округах Белгородской области.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что в Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае необходимо срочно усилить противовоздушную оборону для защиты от украинских беспилотников. По его словам, в южных регионах необходимо поставить дополнительные установки по типу «Панциря» и «Осы», поскольку они на деле доказали свою эффективность.