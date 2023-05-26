Названы регионы, требующие срочного усиления ПВО Генерал Липовой: нужно срочно усилить ПВО под Ростовом, Брянском, Курском, Белгородом и Краснодаром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

В Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае необходимо срочно усилить противовоздушную оборону для защиты от украинских беспилотников, заявил в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, в южных регионах необходимо поставить дополнительные установки по типу «Панциря» и «Осы», поскольку они на деле доказали свою эффективность.

Дополнительно нужно установить на территории Ростовской, Брянской, Курской, Белгородской областей и в Краснодарском крае средства ПВО типа «Панцирь», «Оса». Они очень хорошо зарекомендовали себя. Сделать многослойную ПВО, максимально перекрывающую небо для БПЛА ВСУ, — сказал Липовой.

Он отметил, что дроны также помогают сбивать средства радиоэлектронной борьбы.

Также Герой России заявил, что для более качественной защиты необходимо уничтожить склады с БПЛА на территории Украины. По его словам, западные беспилотники способны преодолевать расстояние до 1000 км и их легче уничтожить на земле, а не вычислять на маршрутах полета.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о создании семи батальонов территориальной обороны в регионе на границе с Украиной. Он отметил, что в настоящее время идет поиск законных способов вооружения этих бойцов для обеспечения их защиты и противостояния ВСУ.