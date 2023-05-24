Гладков решил вооружить тероборону Белгородской области

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Власти Белгородской области создали семь батальонов территориальной обороны на границе с Украиной, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в прямом эфире на платформе «ВКонтакте». Он отметил, что в настоящее время идет поиск законных способов вооружения этих бойцов для обеспечения их защиты и противостояния ВСУ.

Отряды территориальной обороны у нас есть, почти 3 тысячи человек, семь батальонов вдоль границы. Ищем сейчас законное основание, чтобы в случае необходимости дать отпор врагу. В нашей истории с точки зрения самообороны, которая подготовлена, я считаю, что это будет правильная история, но мы должны действовать в рамках закона, — заявил Гладков.

Губернатор подчеркнул, что необходимость в вооружении бойцов теробороны возникла после проникновения диверсантов ВСУ в Грайворонский район. Он отметил, что в настоящее время вопрос о предоставлении оружия еще не решен.

Гладков подчеркнул важность действий в рамках закона и выразил готовность обеспечить профессиональную оборону, а не любительскую, чтобы отразить возможную угрозу со стороны противника.

Ранее Гладков сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили большую часть беспилотников ВСУ, атаковавших ночью 24 мая Белгородскую область. Он добавил, что остальные БПЛА нанесли урон домам, административным зданиям, а также транспорту в Белгороде и в двух районах.