ФРГ перебросит ПВО Patriot в Литву для охраны саммита НАТО

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Зенитный ракетный комплекс Patriot

Германия отправит две системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot из Словакии в Литву для охраны саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля, сообщило в Twitter немецкое оборонное ведомство. В Берлине также сообщили, что перебросят в Литву подразделения поддержки из Польши, обеспечивавшие работу комплексов ПРО в Словакии.

По просьбе НАТО Германия внесет большой вклад в защиту саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Этому также будут способствовать силы миссии Patriot в Словакии. Многонациональная оперативная группа противовоздушной и противоракетной обороны будет расформирована, — указано в сообщении.

В саммите НАТО примут участие представители 40 стран, в том числе партнеров Альянса. Армия Литвы направит более 3 тысяч военных для обеспечения безопасности.

Обозреватели Military Watch Magazine ранее отметили, что уничтожение американского зенитного комплекса Patriot в Киеве показало, что позиции США уязвимы для российских и северокорейских ракет. Речь шла о военных базах в Тихом океане, которые прикрывают такие ЗРК.

До этого Минобороны России сообщало, что 16 мая в результате поражения гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в Киеве были полностью уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot и многофункциональная РЛС.