Удар «Кинжала» по Patriot в Киеве показал критическую уязвимость США Удар «Кинжала» по Patriot в Киеве показал критическую уязвимость США в Тихом океане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Уничтожение американского зенитного комплекса Patriot в Киеве показало, что позиции США уязвимы для российских и северокорейских ракет, пишут обозреватели Military Watch Magazine. Речь идет о военных базах в Тихом океане, которые прикрывают такие ЗРК.

По данным Military Watch Magazine, ракеты, подобные «Кинжалу» есть на вооружении Северной Кореи.

Таким образом, успех системы «Кинжал» <...> может свидетельствовать о том, что похожие разработки Северной Кореи могут иметь жизненно важное асимметричное значение для сдерживания и, если возможно, противодействия наступлению США, — пишут обозреватели.

Ранее Минобороны России сообщало, что 16 мая в результате поражения гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в Киеве были полностью уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot и многофункциональная РЛС.

При этом в Пентагоне заявили, что поврежденный ракетами комплекс Patriot починили, предоставив Украине «некоторую помощь» в ремонте. В чем конкретно заключалось участие американской стороны при восстановлении Patriot, в военном ведомстве США не уточнили. Позже бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что армия США могла понести потери в живой силе при ракетном ударе по ЗРК.