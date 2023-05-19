США могли потерять военных вместе с Patriot в Киеве Экс-советник Пентагона Макгрегор допустил потерю военных США вместе с Patriot в Киеве

Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что армия США могла понести потери в живой силе при ракетном ударе по ЗРК Patriot в Киеве. Макгрегор выразил уверенность, что вместе с зенитным ракетным комплексом Штаты потеряли своих военнослужащих.

Если уничтожается батарея Patriot в окрестностях Киева, что на самом деле и произошло, то ликвидируется и находящийся рядом персонал. Я уверен, что мы потеряли там своих военных, — предположил полковник.

В Пентагоне ранее заявили, что поврежденный ракетами комплекс Patriot починили, предоставив Украине «некоторую помощь» в ремонте. В чем конкретно заключалось участие американской стороны при восстановлении Patriot, в военном ведомстве США не уточнили.

Минобороны РФ сообщало, что 16 мая в результате поражения гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в Киеве были полностью уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot и многофункциональная РЛС.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу опроверг сообщения Украины о шести ракетах «Кинжал», якобы сбитых системой ПВО. Глава оборонного ведомства отметил, что заявлений о перехватах из Киева в три раза больше, чем самих пусков.